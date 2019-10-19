Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa’da çalışan kabin personelleri, ücretlerinin artırılması talebiyle grev yapacak. Grevden binlerce insanın etkilenmesi bekleniyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:26
Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelleri, ücretlerin artırılması talebiyle grev yapacak. Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası sözcüsü Nicoley Baublies'in açıklamasına göre, Lufthansa ile ücretlerin artırılmasını konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı sendika, beş saatlik iş bırakma eylemi kararı aldı.

300 UÇUŞ OLUMSUZ ETKİLENECEK

Söz konusu grev nedeniyle 300'den fazla uçuşun olumsuz etkilenmesi beklenirken, bu tarihlerde uçacak yolcular da tedirgin. Lufthansa, Avrupa genelinde havayolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Grevin, Düsseldorf, Stuttgart veya Berlin havalimanlarında etkili olması bekleniyor. İHA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alman Havayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebola salgını nedeniyle "küresel acil durum" sürecek
Ebola salgını nedeniyle "küresel acil durum" sürecek
BM'den Mısır'a çağrı: Derhal serbest bırakın
BM'den Mısır'a çağrı: Derhal serbest bırakın
Her şey Whatsapp’a vergi yüzünden başladı… 2 ölü, yüzlerce yaralı!
Her şey Whatsapp’a vergi yüzünden başladı… 2 ölü, yüzlerce yaralı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim