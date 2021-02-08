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Alman medyasından Türkiye'ye aşılama övgüsü: Karmaşadan eser yok

Türkiye'de sorunsuz ilerleyen aşı kampanyası Alman medyasını şaşırttı. Alman basını “Almanya’dakinden daha fazla kişi Türkiye’de aşılanıyor, kampanyada karmaşadan eser yok” diye yazdı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:53
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Alman medyasından Türkiye'ye aşılama övgüsü: Karmaşadan eser yok

Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesindeki başarısı yabancı basının övgüsünü kazanmıştı. Şimdi de aşılama kampanyasındaki rakamlar yine dünyanın dikkatini çekiyor.

Alman Tagesschau kanalı Türkiye’deki yeni tip koronavirüs mücadelesini ele aldı, “Aşı karmaşasından eser yok” başlığıyla bir haber yayınladı.

"Türkiye geç başlasa da şimdiden Almanya'yı geçti"

Diğer ülkelere göre geç başlanılsa da Türkiye’de aşı kampanyasının sorunsuz ilerlediği belirtilen yazıda Almanya ile kıyas yapıldı.

Türkiye’de Almanya’dakinden daha fazla kişinin aşılandığı şu sözlerle vurgulandı:

"Türkler aşıyı Almanlardan çok sonra aldı. Ancak o zamandan beri yaklaşık 2,5 milyon kişi aşılandı. Almanya'da ise 3 Şubat itibariyle sadece 2,1 milyon kişi aşılanabildi" karşılaştırması yapıldı.

Türk hükümetinin  bazı eleştiriler almak zorunda kalsa da pek çok şeyin doğru yaptığına dikkat çekilen haberde, kampanyanın sorunsuz ilerlemesinden övgüyle bahsedildi.

“Şaşırtıcı derecede basit”

Türkiye’nin kampanyasındaki pratik ve basit çözümü Alman medyasını etkiledi.

Haberde "Randevular ve organizasyon Türkiye'de çoğunlukla sorunsuz işliyor. Şaşırtıcı derecede basit. Türk aşı yardım hattından önce bir elektronik mesaj alacaksınız: Kimlik numaranızı hazır bulundurmalısınız. Ayrıca uygulama üzerinden de randevu alınabileceği belirtiliyor” denildi.

Haberde aşı kampanyasına başvuran ve kolaylıkla randevu alıp aşı olan örneklere yer verildi.

87 yaşında aşı olan bir Türk’ün "Aşının nasıl çalıştığını veya hangi yan etkilerin ortaya çıktığını bilmediğimiz için önce istemedim. Ama şimdi herkes yavaş yavaş aşı oluyor, ben de bu yüzden yaptım” sözleri haberde öne çıkarıldı.

Aşıların ücretsiz olduğunun altı çizilirken aşı olanların memnuniyeti aktarıldı ve sürecin sorunsuz işlemesine dikkat çekildi.

Son Güncelleme: 08.02.2021 18:54
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