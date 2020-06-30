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Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin boşluğundan yararlanan bir adam tarafından kaçırılmak istendi. Kız çocuğunu omzuna alarak parktan uzaklaşmaya çalışan şüpheli çevrede bulunan kişiler tarafından yakalandı.

30 Haziran 2020 Salı 08:46
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Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuk parkında oynayan 2 yaşındaki bir kız çocuğu, şüpheli tarafından kaçırılırken son anda çevrede bulunan kişiler tarafından yakalandı. Son anda kurtulan çocuk annesine teslim edildi.

AKRABASI GİBİ DAVRANIP KIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Almanya'nın Berlin kentinde çocuk parkında oynayan 2 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin boşluğundan yararlanan ve ismi açıklanmayan bir adam (44) tarafından kaçırılmak istendi. Kız çocuğunu yakın akrabası gibi omuzuna alan şüpheli, parktan uzaklaşırken, çevrede bulunan dükkan sahibi bir kadın (27) tarafından durduruldu. Akrabası olmadığı anlaşılan şüphelinin çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlaşıldı. Kız çocuğu annesine teslim edilirken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

YETERLİ KANIT OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Berlin polisi daha sonra yaptığı bir açıklamada, şüphelinin gözaltında kalması için yeterli kanıt olmadığını belirtti. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSapikBerlin
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Kibris 2020-06-30 10:54:20

Allah belanizi belanizi versin e ya tecavuz edip oldureydi sizin kanitinizi s...........m be

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