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Almanya'da 32 bin 552 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 700 bin'i aşarken, Almanya, Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasına sahip 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 11:44
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Almanya'da 32 bin 552 yeni vaka tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737’ye yükseldi.

Son bir günde COVID-19 nedeniyle 964 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı da 33 bin 71’e çıktı.

Şimdiye kadar virüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm bin 129 ile 30 Aralık’ta kayıtlara geçmişti.

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, tüm ölümlerin yüzde 88'i 70 yaş ve üzerindeki insanlar arasında gerçekleşti.

Almanya; Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasına sahip 5'inci ülke.

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