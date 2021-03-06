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Almanya'da evde uygulanabilen hızlı testlerinin satışı başladı

Almanya'da evde uygulanabilen hızlı korona testlerinin satışı başladı.

06 Mart 2021 Cumartesi 17:09
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Almanya'da evde uygulanabilen hızlı testlerinin satışı başladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya’da evde uygulanabilen hızlı korona testleri satışa sunuldu.

Birçok mağaza zincirinde bugün itibariyle satışa sunulan hızlı test kitleri, kısa sürede tükendi.

Almanya'da 4 bin 250 mağazası bulunan Aldi marketler zinciri, sabah saatleri itibariyle her müşteriye bir adet olmak üzere içinde 5 test yapılabilecek kadar malzeme bulunan hızlı testi 25 Euro'dan satışa sundu.

Önümüzdeki hafta içinde Lidl, Rewe ve Edeka gibi market zincirlerinde de hızlı test satışı yapılacağı açıklandı. Covid-19 test kitlerinin, yakın gelecekte kozmetik dükkanlarında da satışa sunulması bekleniyor.

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