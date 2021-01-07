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Almanya'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerine çıktı

Almanya'da son 24 saatte 26 bin 391 vaka tespit edilirken, son 1 günde 46 bin 332 kişi koronavirüs aşısı oldu.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:46
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Almanya'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerine çıktı

Almanya’da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1070 artarak 37 bin 607'ye yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 391 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 1 milyon 835 bin 38'e çıktı.

Son 24 saatte 1070 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 607'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1 milyon 474 bine ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 332 kişi koronavirüs aşısı oldu.

27 Aralık'ta başlayan aşılama sürecinde 417 bin 60 kişi aşı yaptırdı.

5 bin 491 kişi yoğun bakımda

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği'nden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 491 kişinin yoğun bakımda bulunduğu ve bunlardan 3 bin 99'unun solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yoğun bakımda bulunan kişi sayısının son 24 saatte 78, solunum cihazına bağlı olanların sayısının da 24 azaldığı aktarıldı.

COVID-19 tedbirleri sıkılaştırılarak uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 5 Ocak'ta yaptıkları toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle kısıtlamaları sıkılaştırılmıştı.

16 Aralık’tan beri yürürlükteki mevcut tedbirlerin süresi, 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

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