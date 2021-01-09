Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 8  pozitif vaka
Kapat

Almanya'da günlük vaka ve ölü sayıları "yüksek" seviyede seyrediyor

Almanya’da yeni tip koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları üst seviyede seyretmeye devam ediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:17
432 Okunma
Almanya'da günlük vaka ve ölü sayıları "yüksek" seviyede seyrediyor

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 694 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu ve toplam vaka sayısı 1 milyon 891 bin 581’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 83 artarak 39 bin 878'e, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 551 bin 800'e çıktı.

Son dönemde yeni vaka sayılarının 20 binin, ölü sayılarının da 1000'in altına düşmediği Almanya’da, COVID-19 vaka ve ölü sayıları yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor.

“Bu virüs tek başına bir ülke tarafından mağlup edilmez”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yayımlanan haftalık videoda, bu salgın döneminde gelecek haftaların zor geçeceğini belirterek, RKI’nın her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve on binlerce yeni vaka sayılarını rapor ettiğini söyledi.

Binlerce kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Merkel, çok sayıda hastanede doktorların ve hemşirelerin de dayanabileceklerinin sınırında çalıştıklarının altını çizdi.

Merkel, "Virüsün mutasyonlara uğradığına ilişkin duyduklarımız da endişeleri azaltmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Gelecek dönemde insanları aşılama hızının artacağına işaret eden Merkel, "Almanya’da herkes için yeterli aşıya sahip olacağız" dedi.

Merkel, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte aşının tedarik edilmesini de vurgulayarak, "Hepimizi etkileyen bu virüs, tek başına bir ülke tarafından mağlup edilmez" ifadesini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
İngiliz Başbakan: Hastanelerimiz, her zamankinden daha fazla baskı altında
İngiliz Başbakan: Hastanelerimiz, her zamankinden daha fazla baskı altında
Ukrayna’da sahte koronavirüs aşısı alarmı
Ukrayna’da sahte koronavirüs aşısı alarmı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim