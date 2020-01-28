Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Almanya'da hafif şiddette deprem oldu

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde Stuttgart yakınlarındaki Schwäbische Alb (Svabya Alpleri) bölgesinde Pazartesi saat 22.05'te meydana gelen depremin şiddeti Richter ölçeliğine göre 3,4 olarak tespit edildi.

28 Ocak 2020 Salı 12:28
Almanya'da hafif şiddette deprem oldu

Potsdam kentinde bulunan Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada merkez üssü Albstadt kentinin güneyi olduğu belirtilen depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.

20 kilometrekarelik bir alanda hissedilen sarsıntı, bölgede yaşayan halkta paniğe yol açtı.

Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada depremin bir hasara yol açmadığını duyurdu.

Pazartesi akşamı meydana gelen depremden saatler önce daha küçük öncü sarsıntılar olduğu, ancak bunların şiddetinin 2,1'i geçmediği kaydedildi.

Albstadt'ta geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen depremin şiddeti 3,8 olarak ölçülmüştü. Albstadt'da 1978 yılında 5,7 şiddetinde bir deprem yaşanmıştı.

Almanya'nın yakın tarihindeki en şiddetli yer sarsıntısı ise 13 Nisan 1992'de Hollanda- Almanya sınırındaki Roermond ile Heinsberg arasındaki bir bölgede meydana gelmişti. Bu sarsıntının şiddeti 5,9 olarak belirlenmişti. 30 kişinin yaralandığı deprem Berlin, Milano ve Londra'da da hissedilmiş, Köln'deki tarihi kadetralin de aralarında bulunduğu bazı binalarda hasara yol açmıştı. 1756 yılında Düren yakınlarında meydana gelen 6,4 şiddetindeki deprem ise Almanya'da bugüne kadar kaydedilen en şiddetli sarsıntı oldu. Bu depremde 4 kişi yaşamını yitirmişti.

DW

Anahtar Kelimeler:
Almanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
Libya’da UMH güçleri Hafter’e ait bir SİHA’yı düşürdü
Libya’da UMH güçleri Hafter’e ait bir SİHA’yı düşürdü
Hindistan'da ayrımcılığa karşı 620 kilometrelik insan zinciri
Hindistan'da ayrımcılığa karşı 620 kilometrelik insan zinciri
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim