Almanya'da mezbahalar vakaların yeni merkezi haline geldi

Almanya'da virüs salgınıyla mücadele sürüyor.

Şu ana kadar 193 binden fazla kişi enfekte oldu, 9 binden fazla hasta virüse yenildi.

Son günlerde ülkenin en önemli et işleme tesislerinde onlarca çalışan koronavirüse yakalandı.

Tesislerin olduğu bölgelerde sert önlemler yeniden hayata geçirildi. Virüsün ortaya çıktığı kentlerden başka yerlere seyahat yasağı konuldu.

Virüs Doğu Avrupalı çalışanlar aracılığıyla taşındı iddiası

Tesis çalışanlarına virüsün nereden bulaştığı merak konusu. Bu konuda farklı iddialar dile getirildi.

Gütersloh kentinde iki binden fazla vakanın tespit edildiği et fabrikasına virüsü,

kendi ülkelerine tatile giden Rumen ve Bulgar çalışanların getirdiği iddia ediliyor.

Kalabalık gruplar halinde bulunulması ve sosyal mesafe kuralına uyulmamasının

da yayılmada önemli rolü olduğu belirtiliyor.

Yeni vakalardaki artış sonrası mezbahalar mercek altına alındı.

Önlemlerin yetersizliği, ucuz iş gücü ve kalabalık çalışma ortamının virüse davetiye çıkardığı belirtildi.

Tesislerde daha çok Doğu Avrupa ülkelerinden gelen işçilerin çalıştığı, çok kalabalık ve sağlıklı olmayan ortamlarda barındıkları da vurgulandı.