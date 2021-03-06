Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"

Almanya'da son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Ülkede son 24 saatte 300 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 71 bin 804'e ulaştı.

06 Mart 2021 Cumartesi 09:12
341 Okunma
Almanya'da son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 557 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 79’a yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 300 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 71 bin 804'e ulaştı.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 299 bin 400 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 120 bin 875 olarak açıklandı.

7 milyondan fazla kişi aşılandı

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 592 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82,53 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında, 7 milyon 82 bin 562 kişi aşılanırken, 2 milyon 346 bin 388 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ tarih verdi
DSÖ tarih verdi
'23 MİLYON KAMYON DOLUSU GIDA İSRAF EDİLİYOR'
'23 MİLYON KAMYON DOLUSU GIDA İSRAF EDİLİYOR'
Papa Francis Bağdat'ta
Papa Francis Bağdat'ta
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim