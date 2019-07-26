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Almanya'da son 70 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa’yı kavuran sıcak havadan Almanya da nasibini aldı. Almanya’da termometreler son 70 yılın en yüksek sıcaklığını ölçtü. Meteoroloji Dairesi, ölçülen en yüksek sıcaklığın 42.6 derece olduğunu duyurdu.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:40
Almanya'da son 70 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Alman Meteroloji Dairesi (DWD), en yüksek sıcaklığın Aşağı Saksonya’nın Lingen kentinde 42.6 derece olarak ölçüldüğünü; hava sıcaklarının bugün de yüksek olacağını duyurdu.

Uzmanlar, özellikle yaşlıları ve çocukları bol su tüketmeleri ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Köln’de termometreler 40 dereceyi gösterdi. Lingen Belediye Başkanı Dieter Krone, bunaltıcı sıcaklardan dolayı 500 kişiye yakın belediye işçisine öğleden sonra idari izin verdi. Aachen ve çevresindeki bölgelerde de, soğutma tesisatının yetersiz olduğu resmi dairelerde çalışanlara öğleden sonra izin verildi.

Kavurucu sıcaklardan dolayı Almanya’nın birçok bölgesinde çıkan orman yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Donau ve Ren nehirlerinde bazı gemi turları düşük su seviyesi yüzünden iptal edildi.

Aşağı Saksonya Eyalet Bakan sözcüsü ekolojik sistemden dolayı, nehir suyu sıcaklığının kritik sınır olan 26 dereceye çıkmasına imkan vermeyeceklerini; bu sebeple Grohn kentinde bulunan enerji santralini bugün saat 13.30’da durduracaklarını söyledi.

Öte yandan 2018’den beri artan hava sıcaklıları nedeniyle Almanya’nın patates üretiminde yüzde 20 ila 30 arası bir azalma olduğu belirtildi.

Köln’de sıcak hava nedeni ile insanlar parklara; havuz ve nehir kenarlarına akın etti.

“Kendimizi Adana'da gibi hissettik”

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları da sıcaktan etkilendiklerini söyleyerek, serinlemek için havuzlara gittiklerini söyledi. Sıcakta evde durmamak için nehir kenarına geldiğini söyleyen bir Türk vatandaşı, “Hava o kadar sıcak ki, kendimizi Adana’da gibi hissettik” dedi.

Kaynak: DHA

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