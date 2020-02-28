Almanya Dışişleri Bakanı: Moskova ve Şam savaş suçu işliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye ve Rusya’yı sivilleri keyfi biçimde öldürerek savaş suçu işlemekle itham etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Heiko Maas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye ve Rusya’nın İdlib ve çevresindeki sivil halka yönelik saldırılarını "savaş suçu" diye niteledi ve yaptırım talep petti. Alman Bakan, "Terörle mücadele kapsamında alınan önlemler uluslararası hukuk çerçevesinde garanti altına alınan insan haklarını yok sayamaz" şeklinde konuştu. İlaveten sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti.