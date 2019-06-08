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Almanya kritik yasayı onayladı, nitelikli çalışana kapılarını açtı

Almanya, Federal Meclis’te kabul edilen yasa tasarısıyla nitelikli iş gücüne kapılarını açtı. Almanlar 25.000 kişinin ülkeye gelmesini bekliyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:10
Almanya kritik yasayı onayladı, nitelikli çalışana kapılarını açtı
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Almanya'ya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi. DW Türkçe’de yer alan haberde Angela Merkel başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin hazırladığı göç yasa paketini görüşen meclis, yapılan oylamada, Almanya'ya nitelikli işgücünün gelmesini kolaylaştıran yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul ettiği belirtildi. Yeni yasal düzenleme ile Alman ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırıldı. Bugüne kadar işverenler, yurtdışından bir işe başvuran kişiyi istihdam edebilmek için, resmi makamlara bu işin bir Alman ya da AB vatandaşı tarafından yapılamayacağını nedenleriyle açıklaması gerekiyordu.

Ayrıca yeni yasa, Almanca bilen, öğretimlerini tamamlamış, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, altı ay süreyle Almanya'ya gelerek iş ya da meslek eğitimi imkanı arama fırsatı da sunuyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için getirilen iki kriter, kişilerin altı ay boyunca kendi imkanlarıyla geçinebilmeleri için gerekli finansmana sahip olmaları ve öğretim ya da mesleki yeterlilik belgelerini ibraz edebilmeleri. Bilgi teknolojisi alanında mesleki tecrübeye sahip, yıllık en az 50 bin euro brüt gelir beklentisi olanların öğrenimlerini tamamladıklarına dair resmi belge veya diploma ibraz etme şartı kaldırıldı. Yeni yasal düzenleme ile her iş alanında nitelikli iş gücü göçüne izin verilecek. Daha önceki yasal düzenlemeler sadece eleman sıkıntısı çekilen mesleklerde nitelikli iş gücü göçüne olanak sağlıyordu.

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IRKÇILAR İTİRAZ ETTİ
Alman hükümeti, bu yeni düzenlemeler ile birlikte Almanya'ya yılda 25 bin kalifiye eleman gelmesini bekliyor. Hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) göç politikaları sözcüsü Lars Castellucci, Almanya'nın göçmenlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek kabul edilen yeni düzenlemeleri savundu. Buna karşılık, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Rene Springer, ucuz işgücü göçünün ücretlerin düşmesine yol açabileceğini söyleyerek “biz bunu istemiyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 08.06.2019 09:12
Anahtar Kelimeler:
Almanya
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