Almanya'nın Nürnberg kentinde defin işlemleri yetiştirilemiyor

Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer açıklama yaptı.

Perşembe günü krematoryuma 100 cenaze geldiğini, bunların yarısından fazlasını gece mesaisi yaparak yakabildiklerini, 34 cesedin ise hala beklediğini söyledi.

"Cesetlerin yakılmasını ve bunların defin işlemini yetiştiremiyoruz" diyen Kratzer, cenaze sayılarının artmasının, cesetlerin beklediği soğutucu mekanların durumunu da etkilediğini söyledi.

Kratzer, morgda 240 yer bulunduğunu, artık bunun da yetersiz kaldığını ifade ederek, bu sebeple 80 ceset alabilen iki soğutucu konteynerin tedarik edildiğini açıkladı.

Raporlu personel sayısı yükseldi

Toprak defin işleminin öncelik taşıdığından yakılan cesetlerin defin işlemlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Kratzer, "Bavyera eyaletinde, yasa gereği toprağa defin işleminin, kişinin öldüğü tespit edildikten 96 saat içinde yapılması lazım. Bu süreye, gelecek haftalarda veya aylarda uyulup uyulamayacağı da belirsiz" diye konuştu.

Kratzer, COVID-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 30 arttığına işaret ederek, virüs nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünde raporlu personel sayısının yükseldiğini, toprağa defin işlemini yetiştirmek için işe gelen personeli buraya yönlendirdiğini belirtti.