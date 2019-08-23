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Almanya, olası bir faciaya karşı 190 milyon iyot tableti stokladı

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi, yaşanabilecek olası bir nükleer felakete karşı 189,5 milyon iyot tableti stokladıklarını duyurdu. Tabletler, nükleer santralin 100 kilometrelik çevresinde yaşayan herkes için ve tüm Almanya'daki çocuklar, gençler ve hamileler için hazır tutuluyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:33
Almanya, olası bir faciaya karşı 190 milyon iyot tableti stokladı

Almanya olası bir nükleer felakette kullanılmak üzere 189,5 milyon iyot tableti stokladı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Radyasyondan Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya’nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İYOT, NÜKLEER KAZADA NE İŞE YARIYOR?

Yüksek dozajda iyot içeren tabletler, olası bir nükleer reaktör felaketinde, radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını sağlıyor. Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi’nin verdiği bilgiye göre olası bir nükleer kazada 13 ile 45 yaş arasındaki kişilerin iki, daha küçük yaştaki çocukların bir tablet alması öngörülüyor. 45 yaşın üstündeki insanların ise, metabolizma bozukluğu riskinin artması nedeniyle İyot tableti almaması planlanıyor.

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Almanya
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