Almanya sahte ‘kadın’ polis Ömer’i konuşuyor

Berlin sokaklarında aylarca görev yapan ve kendini ‘Lara’ adıyla tanıtan kadın polisin Türk asıllı Ömer K. olduğu ortaya çıktı.

Ömer K., Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Wedding semtinde devriye gezen iki dikkatli polisin şüphelenmesiyle yakayı ele verdi.

Eşi benzeri görülmemiş olay ise şöyle gelişti:

Polisler, ağustos sıcağında kışlık üniformayla gezen bir kadın polisten şüphelenerek kimliğini sordu.

Kendini ‘Lara’ olarak tanıtan polis, kimliğini ibraz edemeyince, güvenlik güçleri üzerini aradı. Cebinden bir miktar uyuşturucu çıkan kadın polis, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Almanya’yı şaşkına çeviren olayın aslı ise burada ortaya çıktı. Kadın polis ‘Lara’nın aslında Ömer K. adlı Türk asıllı bir Almanya vatandaşı olduğu anlaşıldı.

‘MASTÜRBASYON YAPAN ERKEĞİ OTOBÜSTEN İNDİRDİM’

Daha önce de sahte polislik yapan ve bu suçtan hüküm giyerek hapis yatan Ömer K.’nın geçen mart ayında serbest kalarak aynı sahteciliğe başvurduğu tespit edildi.

Suç dosyasında ‘adam yaralama’ ve ‘cinsel saldırı’ gibi fiiller de bulunan Ömer K., Alman Bild gazetesine hikâyesini anlattı.

Ceza kanunlarını ezberlediğini söyleyen Ömer K., bir keresinde gece otobüsünde bir kadının arkasında mastürbasyon yapan bir erkeği otobüsten indirdiğini ve bu nedenle yolcular tarafından alkışlandığını öne sürdü.

İşini sevgiyle yaptığını söyleyen Ömer K.’nın hormon tedavisi gördüğü öğrenildi.