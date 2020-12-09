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Almanya Tarım bakanı basamağı fark etmeyip düştü

Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Alman Federal Meclisi’nde koltuğuna oturmak üzere merdivenleri inerken bileğini burkarak düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 18:29
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Almanya Tarım bakanı basamağı fark etmeyip düştü

Alman Federal Meclisi’nde hareketli dakikalar yaşandı. Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Alman Federal Meclisi’nde kürsedeki konuşmasını bitirmesinin ardından koltuğuna gittiği sırada talihsiz anlar yaşadı.Klöckner, merdivenlerden inerken ayağını burkarak, düştü.Basına açıklamalarda bulunan Klöckner, “Ayakkabım basamaktaki metal çubuğa takıldı ve düştüm. Kısa bir şok dışında her şey yolunda” dedi.

YARDIMINA MALİYE BAKANI YETİŞTİ

Alman Federal Meclisi’nde yayınlanan görüntülerde, Klöckner'in yardımına ise Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz yetişti. Klöckner'in düşen gözlüğünü yerden alan Scholz kendisine verdi. Klöckner'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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