Almanya yaklaşık 5 bin Ukraynalı askerden oluşan bir tugayı eğitecek

Scholz, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya askeri destek konusunda Avrupa ve uluslararası koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının 17 Ekim Pazartesi günü 15 bin Ukraynalı asker için yeni bir eğitim misyonu başlatılması konusunda anlaştığına işaret ederek, “İki karargahtan biri Almanya'da olacak. İlkbahara kadar 5 bin askere kadar bir tugayı eğiteceğiz.” dedi.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünyayı açık ve sorumsuzca nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini, bununla korku salmak, bölmek ve yıldırmak istediğini dile getirerek, "Biz zayıf değiliz. Ülkemiz, birlik içinde duruyor. Avrupa, birlikte duruyor ve dayanışma gösteriyor. Dünyadaki ittifaklarımız her zamankinden daha güçlü ve daha canlı. Putin, savaş hedeflerine ulaşamayacak." şeklinde konuştu.

Moskova’nın gerilimi tırmandırmasının yanıtsız bırakılmayacağını vurgulayan Scholz, AB’deki yeni yaptırım paketiyle Rus yönetimine baskıyı bir kez daha arttırdıklarını ifade etti.

Scholz, Rusya'nın saldırganlık savaşı sürdüğü sürece bu yönde devam edeceklerini söyleyerek, "G7 devlet ve hükümet başkanları (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy ile birlikte sivil halka yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu olduğunu bir kez daha teyit ettik.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Seferberlik çaresizlik eylemidir"

Scholz, Ukrayna’ya gerektiği sürece yardım edeceklerini ve kendisini başarıyla savunacağını belirterek, “Rusya’nın bomba ve füze terörü bir çaresizlik eylemidir. Aynı şekilde Rus erkeklerinin savaş için seferber edilmesi gibi.” dedi.

Putin’in Avrupalıları böleceğine inandığını ancak bunun tersini başardığına dikkati çeken Scholz, Rusya’nın Ukrayna’daki bölgeleri ilhak etmesinin hükümsüz olduğunu kaydetti.

Başbakan Scholz, bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’ya desteği de görüşeceklerini ancak bu savaş ve sonuçlarının uzun süre kendilerini meşgul edeceğini, Ukrayna’nın gelecek yıllarda yeniden inşasının bugünden düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna’daki savaşın ve Putin’in açlığı ve enerjiyi silah gibi kullanmasının dünyada fiyatların artmasına sebep olduğunu dile getiren Scholz, savaşın sonuçlarının ciddiye alınmasını istedi.

Bu nedenle AB’nin Ukrayna tahılı için alternatif ihracat yolları geliştirmeye çok erken başladığını, Karadeniz yolunun açılmasına ilişkin müzakerelerde Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’yi desteklediklerini anlatan Scholz, açlık ve fiyatların artmasına karşı mücadele eden ülkelere de destek verdiklerini kaydetti.

- "Putin, yanlış hesap yaptı"

Scholz, Rusya’nın Kuzey Akım 1 Doğal Gaz Boru Hattı’ndan gaz sevkiyatını anlaşılır bir sebep olmadan durdurduğunu, Rusya’nın boru hatlarıyla Avrupa’ya sağladığı 155 milyar kübikmetre gazın dünya pazarında eksik olduğunu anlattı.

Almanya Başbakanı Scholz, “Putin, gaz vanalarını kapatmakla şantaj yapacağını ümit etti ancak burada yanlış hesap yaptı çünkü Avrupa birlikte duruyor.” dedi.

Gaz tedarikine ilişkin önlemler alınarak Almanya ve Avrupa’daki gaz depolarının doluluk seviyesinin arttırıldığını belirten Scholz, bunun dışında halkın ve şirketlerin gaz kullanımında tasarrufa gideceğini dile getirdi.

Scholz, bunların ülkedeki enerji güvenliğini arttıracağını, Almanya'nın olası saldırılara karşı kritik altyapıyı da güvenlik kurumlarıyla koruyacağını anlattı.

- Yenilenebilir enerjiye yatırım

Petrol ve gaza bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Scholz, "Her rüzgar türbini ve her fotovoltaik sistem ülkeyi pahalı petrol ve gaza biraz daha az bağımlı hale getiriyor. Almanya’da iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan tüm kuralların yıl sonuna kadar uygulanması lazım." dedi.