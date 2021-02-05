Almanya’da COVID-19’dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 855 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 60 bin 597'ye yükseldi.

Almanya'da son 1 günde 2 bin 908 vaka tesit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 909 oldu.

756 binden fazla kişi aşının 2'nci dozunu oldu

COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4 bin 178'ken bunlardan 2 bin 300'ü entübe edildi.

Ülkede 2 milyon 91 bin 689 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, bunlardan 756 bin 333'üne de ikinci dozu yapıldı.