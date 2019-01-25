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Almanya’da Hitler tablolarına operasyon

Almanya'da Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e ait olduğu öne sürülen üç suluboya resme polis tarafından el konuldu.

25 Ocak 2019 Cuma 12:21
Almanya’da Hitler tablolarına operasyon

Polis tarafından ‘sahtecilik’ iddiasıyla el konulan resimlerin Berlin’deki Kloss müzayede evinde açık artırmaya çıkarılması bekleniyordu. Hitler’in 20. yüzyıl başında Münih kentinde ressamlık yaptığı döneme ait olduğu öne sürülen üç resimde de dağ, nehir ve ağaçlar göze çarpıyor.

Alman polisi dün düzenlenen operasyonu bir ihbar üzerine gerçekleştirdiklerini açıkladı. Berlin polisi soruşturmanın “dolandırıcılık girişimi” ve “belgede sahtecilik” iddiasıyla açıldığını duyurdu.

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Tabloların altındaki imza dikkat çekiyor.

Tabloların altındaki imza dikkat çekiyor.

İddiaya göre her bir resim 4 bin euro’dan açık artırmaya çıkacaktı. Bir uzman tarafından orijinalliği tasdik edilmiş olan resimler hakkında konuşan Polis Sözcüsü Patricia Bramer, bunun gerçek olup olmadığını inceleyeceklerini söyledi.

Kloss müzayede evinin sözcüsü Heinz-Joachim Maeder, “Sen Nehri’nin kenarında yürüdüğünüzde göreceğiniz 100 ressamdan 80’i bundan daha iyi resim yapar. Bu resimlerin nedeni ve basının ilgisi, altındaki imzadan kaynaklanıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHitler
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