Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
20'si yerel 21 pozitif vaka
Kapat

Almanya’da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek

Almanya’da yeni tip koronavirüs tedbirlerinden etkilenen dükkan, restoran, kafe, berber ve güzellik salonları gibi işletmelerin sahipleri, tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı tutulmasını protesto etmek amacıyla 18 Ocak'ta iş yerlerini açacak.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:01
320 Okunma
Almanya’da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden etkilenen dükkan, restoran, kafe, berber ve güzellik salonları gibi işletmelerin sahipleri, tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı tutulmasını protesto etmek amacıyla 18 Ocak'ta iş yerlerini açacak.

Sosyal medyada "biz açıyoruz" etiketiyle başlatılan kampanya yoğun ilgi görüyor.

Krefeld kentinde 2 yıldır kozmetik salonu işleten Macit Uzbay (39), AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletme sahipleri olarak zor durumda olduklarını belirterek, “Sesimizi çıkartmazsak kimse bizi duymayacak. Hangi sıkıntılar yaşadığımızı kimse bilmiyor." dedi.

Protesto için iş yerlerini açma kampanyasını başlatanlardan Uzbay, kasımdan beri iş yerini kapalı tuttuğuna işaret ederek, Kovid-19 önlemlerinin hazirana kadar uzatılacağının bile konuşulduğunu söyledi.

Uzbay, "Biz bir yere kadar dayanabiliriz. Zor durumdayız. Kampanyayı canım sıkıldı diye başlatmış değilim." ifadesini kullandı.

Ülke genelinden binlerce işletme sahibinin kendisine elektronik posta göndererek ve telefonla arayarak destek verdiğini anlatan Uzbay, “Arayanlar 'Ben de iflas etmek üzereyim, ben de dükkanımı açacağım' dediler. Almanya’da işletmeler zor durumda olmasaydı kampanya bu kadar ses getirmezdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzbay, işletmesini bugün açmayı planladığını ancak avukatlarla konuşup yasal sebeplerden dolayı bu tarihi bir hafta erteleyerek 18 Ocak’a aldıklarını söyledi.

Kampanyaya ülke genelinde çok sayıda işletmenin katılmasını beklediğini belirten Uzbay, “Ben açacağım. Dükkana polis ve yetkililer gelir. 'İş yerinizi kapatın' diyecekler. 2 bin 500 avro para cezası var dükkanı açmanın. Bunları göze aldım. Ondan sonra mahkemeye çıkarım. Orada devlet bana niye kapalı olduğumuzu gerekçeleriyle anlatsın." şeklinde konuştu.

Uzbay, ocak ayının özellikle küçük işletmeler için çok daha zor geçeceğini, ayın ortasına gelindiğini, kiranın ve diğer giderlerin ödenmesi gerektiğini, devletin ocakda yardımda bulunup bulunmayacağının da henüz belli olmadığını kaydetti.

İşveren birlikleri ise işletmelere kampanyaya katılmama ve yasalara uyma çağrısında bulundu.

Almanya’da 2 Kasım’da alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında dükkan, sinema, opera ve konser salonları kapalı tutuluyor, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları gibi işletmeler hizmet vermiyor.

Restoran, kafe ve barlar ise paket servisi yapabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor' iddiası
'ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor' iddiası
Japonya'da kar fırtınası sürüyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi
Japonya'da kar fırtınası sürüyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi
Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor
Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim