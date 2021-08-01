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Almanya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, mahkemenin yasaklamasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşıtları hükümetin politikalarını protesto etti.

01 Ağustos 2021 Pazar 21:12
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Almanya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve orantısız şiddet kullandı.

Almanya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Mukavemet gösteren çok sayıda Kovid-19 karşıtı kimlik tespiti yapılmak üzere geçici olarak gözaltına alındı.

Zafer Anıtı meydanına girişleri Toma ve barikatlarla kapatan polis, protestocuların Federal Meclis ve Brandenburg Kapısı yönüne gitmelerine izin vermedi.

Protestocuların bölgeye girmesini engellemek ve sosyal mesafe, maske kuralına uymasını sağlamak için bölgede 2 bin 250 polisin görev yaptığı aktarıldı.

Son Güncelleme: 01.08.2021 21:58
Anahtar Kelimeler:
AlmanyKoronavirüsProtesto
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