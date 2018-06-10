Almanya’da kuvvetli yağış ve fırtına

Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, kuvvetli yağış ve fırtınanın özellikle Rheinland-Pflaz, Bavyera, Hessen ve Thüringen eyaletlerinde su baskınlarına, ağaçların devrilmesine ve trafik kazalarına sebep olduğu belirtildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinin Eifelkreis Bitburg-Prüm bölgesinde yağmur nedeniyle caddeleri ve evlerin bodrum katlarını su bastığı, bazı yerleşim birimlerinde telefon ağının bir süre çalışmadığı ve tren seferlerinin yapılamadığı ifade edildi.

Bavyera eyaletinin Schweinfurt kentinde de şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı sokaklarda su birikintileri oluştuğu ve ağaçların devrildiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Regensburg ve Marktleuthen kentlerinde ise müzik festivallerinin iptal edildiği aktarıldı.

Thüringen eyaletinde şiddetli yağış ve fırtınada Meiningen kentinin şehir merkezindeki birçok ağacın devrildiği, evlerin bodrum katlarını su bastığı kaydedildi.

Hessen eyaletinin Gernsheim kenti yakınlarında A67 otoyolunda gerçekleşen trafik kazasında 59 yaşındaki bir araç sürücüsünün hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Regensburg ve Schwandorf kentleri yakınlarında ise şiddetli yağan yağmurun trafik kazalarına neden olduğu ifade edildi.

