Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93986
ALTIN
238.712
DOLAR
6.1633
STERLİN
8.0555
EURO
7.0866
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

05 Ekim 2018 Cuma 09:24
Alp dağlarında kaybolan Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

FRANSA’da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım’ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

Kayseri Kırkısraklılar Derneği’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 1971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım’ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun."

Hasan Tarım’ın cenazesinin Cumartesi günü Kırkısrak’ta toprağa verileceği belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alp DağlarıKayserili DağcıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı etten fazla protein içeren hamam böcekli ekmek
Kırmızı etten fazla protein içeren hamam böcekli ekmek
2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı
2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı
Havada durdu şahitleri var! Bu fotoğraf uzay istasyonundan
Havada durdu şahitleri var! Bu fotoğraf uzay istasyonundan

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim