Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!

Amazon kabilesi ilk kez görüntülendi

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:53
Amazon kabilesi ilk kez görüntülendi

Brezilya'daki Amazon Ormanları'nda yaşayan gizemli bir kabile ilk kez görüntülendi. Ülkenin kuzeyindeki yoğun ormanlık alanda yaşadığı tahmin edilen kabile üyelerini drone aracılığıyla görüntüleyen yetkililer, "Doğal yaşamlarını ilk kez bu kadar izleme şansına eriştik" dedi.

Brezilya, ilk kez görüntülenen kabileyi konuşuyor… Brezilya'da yerli kabileleri takip eden yerel ajansın servis ettiği video ve fotoğraf görüntülerinde kabile üyeleri gündelik işlerini yaparken görülüyor. Ormanlık alanın çorak bir alanında çekilen görüntülerde bir yerli elindeki yay ve ok ile yürürken görülüyor.

Kabilenin diğer üyeleri ise ormanda yürürken kaydedildi… Yetkililer bu kabileyi ilk kez görüntülediklerini açıkladı.

Havadan çekilen drone görüntülerinin yanı sıra karada da incelemeler yapıldı. Yetkililer kabile üyelerinin uzun nehirlerde özel yapım bu kayıkları kullandıklarını açıkladı.

Araştırma grubu Funai, “Bu kabilenin etnik kökenini ya da ismini bilmiyoruz. Daha önce hiç görmediğimiz ve modern insan tarafından iletişime geçilmeyen bir kabile” açıklamasını yaptı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya'da emeklileri taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı
Finlandiya'da emeklileri taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı
Meksika'daki çatışmada 7 kişi öldü
Meksika'daki çatışmada 7 kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri arttı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri arttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim