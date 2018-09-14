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Amazon kurucusu Bezos'tan evsizlere ve eğitime 2 milyar dolar bağış

Amazon'un kucurusu Jeff Bezos, evsizlere yardım etmek ve yeni okullar kurmak için yarattığı vakıf fonuna 2 milyar dolar bağışladığını açıkladı.

14 Eylül 2018 Cuma 12:15
Amazon kurucusu Bezos'tan evsizlere ve eğitime 2 milyar dolar bağış

Adı Bezos Day One Fund (Bezos İlk Gün Fonu) olarak açıklanan fon, evsiz ailelere yardım eden dernek ve vakıfları fonlayacak, ayrıca yoksul mahallelerde kâr amacı gütmeyen anaokulları kuracak.

Bezos 164 milyar dolarlık servete sahip olmasına rağmen çok az hayır işi yapmakla eleştiriliyordu.

Yaptığı bağışı Twitter'dan açıklayan Bezos "Eğitim bir boşluğu doldurmak değil bir ateş yakmaktır ve bu ateşin erkenden yakılması her çocuğa önemli bir avantaj sağlar. Bana bugüne kadar önerlerle gelen herkese teşekkür ediyorum. Kendini geliştirmeye bu kadar hevesli bir canlı türünün mensubu olmak beni iyimserlik ve şükranla dolduruyor" ifadelerini kullandı.

Bezos'un 1994'te kurduğu Amazon bu ay 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

ABD'li işadamı 2 milyar dolarlık bağışını açıklasa da bu miktar bugüne kadar 10 milyarlarca dolar bağış yapan Bill Gates veya Facebook'taki hisselerinin yüzde 99'unu kamu yararına çalışan bir örgüte bağışlama sözü veren Mark Zuckerberg'in bağışlarının yanında çok küçük kalıyor.

Bezos Amazon'un yanı sıra uzay roketleri geliştiren Blue Origin ve ABD'deki Washington Post gazetesinin de sahibi.

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AmazonJeff BezosEvsizlerEğitimBağışVakıfFonHaber
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