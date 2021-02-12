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"Amazon mutasyonu" 3 kat daha bulaşıcı

Amazon'un bir bölgesinde rastlanan ve "Amazon mutasyonu" olarak bilinen COVID-19 mutasyonunun 3 kat daha bulaşıcı olduğunu açıklandı.

12 Şubat 2021 Cuma 17:14
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"Amazon mutasyonu" 3 kat daha bulaşıcı

Al Jazeera'nin haberine göre, Paziello, Brezilya Senatosunda yaptığı konuşmada, COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu söyledi.

"Amazon mutasyonu" olarak bilinen virüsün yapılan analizlere göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu vurgulayan Paziello, araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.

Paziello, Brezilya nüfusunun yarısının hazirana kadar aşılanacağı bilgisini de paylaştı.

Toplam vaka sayısı 9 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 236 bin 397'ye, 53 bin 993 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 716 bin 298'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 8 milyon 643 bin 693 olarak açıklandı.

Brezilya'da, Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı Sinovac ile Oxford-AstraZeneca'nın aşıları uygulanıyor.

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