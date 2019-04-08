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Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verildi

Kanada’da ameliyat olmak için başvurduğu devlet hastanesinden 4 yıl sonraya gün verilen kadın, ameliyatının özel bir klinikte hemen yapılması için mahkemeye başvurdu

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:40
Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verildi
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin New Brunswick  eyaletinde yaşayan ve adını açıklamayan bir kadın, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaralandı ve kalça ameliyatı olmak için kamu hastanesine başvuru  yaptı. Doktorlar, tedavi edilen kadına ameliyat için 4 yıl sonrasına gün  verdi.

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Kadın, avukatları aracılığıyla ameliyatının özel bir klinikte  yapılması ve yapılacak ameliyatın maliyetinin sigorta şirketi tarafından  karşılanması talebiyle dava açtı. Kanada sağlık sisteminde uzunca bir süredir yaşanan sorunların ilk kez  yargıya taşınması açısından örnek teşkil edecek davanın duruşmasının, bu hafta  içinde Moncton kentindeki Queen's Bench Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

Kadının avukatı Mike Murphy, basına yaptığı açıklamada, 20  yaşlarındaki müvekkilinin, 3 yıl önceki bir kazada  yaralandığını, ancak kalça  yaralanmasının 6 ay öncesine kadar teşhis edilmediğini söyledi. Murphy, ameliyat için müvekkiline, kamu hastanelerinde 4 yıl sonraya  gün verildiğini aktardı. Doktorların, kadının kalçasının 4 yıl içinde bozulabileceği ve bu  nedenle kalça protezine ihtiyaç duyma olasılığının arttığı uyarısında bulunduğunu  hatırlatan Murphy, sigorta şirketinden bu ameliyatın özel klinikte kısa sürede  yapılmasını istediklerini ifade etti. Murphy, özel klinikte yapılabilecek ameliyatın maliyetinin 28 bin  Kanada doları (117 bin lira) olarak belirlendiğini ve sigorta şirketinin bu  maliyeti karşılamak istemediğini açıkladığını kaydederek, "Çareyi mahkemeye  gitmekte bulduk." dedi.
 

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