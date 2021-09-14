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Ameliyathanede Narkozlu 3 Kadına Tecavüz

Almanya'da anestezi doktorunun, narkozlu sandığı hastalara yönelik tecavüz büyük infial yarattı. Ameliyattan sonra narkozlu zannettiği 3 kadına cinsel tacizde bulunan doktorun tecavüzü, bir kadının olayı hatırlamasının ardından polise yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Ekipler, doktorun önlüğünden aldığı sperm kalıntılarıyla kadınlardaki kadınları eşleştirdi.

14 Eylül 2021 Salı 09:53
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Ameliyathanede Narkozlu 3 Kadına Tecavüz

Almanya'nın Guetersloh şehrinde bulunan Sankt Elisabeth Hastanesi'nde skandal bir olay meydana geldi. Hastanede anestezi doktoru olarak görev yapan 43 yaşındaki Nils T. isimli şahıs, ameliyattan sonra yine ameliyathane içerisindeki gözlem alanına alınan 3 kadına, narkozlu olduklarını düşünerek cinsel saldırıda bulundu.

Kadınlar uğradıkları tecavüzü hatırladı

Cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan birinin, yaşadıklarını hatırlayıp polise şikayette bulunmasının ardından skandal patlak verdi. Hastaneye intikal eden polis ekipleri, doktorun önlüğünden ve kadınlardan alınan spermleri eşleştirdi. Doktor Nils T., olayın ardından hakkındaki iddiaları reddetti.

Bilgisayarında kanıtlar bulundu

Daha sonra Nils T.'nin evinde inceleme gerçekleştiren ekipler, doktorun bilgisayarında başka kadınlara da aynı şekilde cinsel saldırı gerçekleştirirken çekilen görüntüler olduğunu tespit etti.

Mahkemede yüzünü kapattı

Doktor Nils T., hakkındaki suçlamaların ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen doktor, 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Anahtar Kelimeler:
NarkozTecavüzAlmanya
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