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Andersson, 7 saattin ardından istifa etti

Parlamentoda yapılan oylamada sabah saatlerinde İsveç'in ilk kadın başbakanı seçilen Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, Yeşiller Partisi'nin hükümetten çekilmesinden sonra istifa etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 21:13
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Andersson, 7 saattin ardından istifa etti
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Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, sabah saatlerinde parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alarak İsveç'in ilk kadın başbakanı seçildi.

Ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu.

7 SAAT ÖNCE BAŞBAKAN SEÇİLEN ANDERSSON İSTİFA ETTİ

Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinden sonra Başbakan Andersson, istifa ettiğini açıkladı. Böylece Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürdü.

"SAĞ PARTİLERİN YAPTIĞI BÜTÇEYLE ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTEMİYORUZ"

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, yaptığı açıklamada, "Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 4 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti liderliğini bıraktığını açıklamış ve yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti. İsveç parlamentosunda bu sabah güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

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