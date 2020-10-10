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Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü

Ankara’da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:36
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Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde sabah saatlerinde tren kazası meydana geldi.

İki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemele göre iki kişi hayatını kaybetti.

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