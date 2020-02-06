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Ankara’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki

TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen bir etkinlikte terör propagandası yapılmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz" denildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 11:51
Ankara’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki
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TC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’nda bugün düzenlenen skandal bir etkinlikte, PKK terör örgütünün elebaşılarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmış, Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin tehditlerde bulunulmuştur. AB’nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşılarının Avrupa Parlamentosu’nda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması teröre açıkça destek vermek demektir” denildi.

“Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz” denilen açıklamada, “Bu faaliyete izin verilmesi Terörle Mücadeleye ilişkin 2017/541 sayılı AB Direktifini ve Avrupa Parlamentosu Başkanlık Bürosu’nun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı da ihlal etmekte, dolayısıyla AB'nin kendi ilkeleriyle de çelişmektedir” ifadesi kullanıldı.

“TERÖRİZMİ CESARETLENDİRİYOR”
Yapılan açıklamada, “Diğer taraftan, Ariadna Davası çerçevesinde Belçika mahkemesince verilen haksız kararın Belçika’da kain AP içindeki belli çevreleri terörizmi destekleme konusunda cesaretlendirdiği de görülmektedir. Belçika'nın, davaya konu mahkeme kararını boşa çıkaracak mevzuat değişikliğini gecikmeden hayata geçirmesini ve terörle mücadelede ülkemizle işbirliği yapmasını bekliyoruz. AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz” ifadesi yer aldı. (DHA)

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AnkaraAvrupa
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