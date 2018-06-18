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Annesinin tabutunun altında kalarak hayatını kaybetti

Endonezya'da bir kişi, annesi için düzenlenen cenaze töreni esnasında düşen tabutun altında kalarak hayatını kaybetti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:21
Annesinin tabutunun altında kalarak hayatını kaybetti

Polis tarafından yapılan açıklamada, tabutun bambu merdivenler üzerinde geleneksel 'cenaze kulesi'ne taşınırken düşerek 40 yaşındaki Samen Kondorura'ın ölümüne sebep olduğu bildirildi. Cenazenin taşındığı bambu merdiven, üzerine yüklenen ağırlığı kaldıramayarak kırıldı ve düşen tabutun altında kalan Kondorura hayatını kaybetti.

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Tana Toraja'nın baş polis komiseri Julianto Sirait, "Annenin tabutu kaldırılırken, aniden merdivenden kayarak düştü ve kurbana çarptı" dedi. Sitarit ayrıca kazanın merdivenin düzgün bir şekilde kurulmadığı için meydana geldiğini, ancak ailenin herhangi bir suçlamada bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Endonezya'nın etnik topluluklarından olan Torajanlar, düzenledikleri cenaze törenlerinde günlerce süren ve müzik ve dans etkinlikleri düzenliyorlar ve su aygırı kurban ediyorlar.

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