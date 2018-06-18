Annesinin tabutunun altında kalarak hayatını kaybetti

Polis tarafından yapılan açıklamada, tabutun bambu merdivenler üzerinde geleneksel 'cenaze kulesi'ne taşınırken düşerek 40 yaşındaki Samen Kondorura'ın ölümüne sebep olduğu bildirildi. Cenazenin taşındığı bambu merdiven, üzerine yüklenen ağırlığı kaldıramayarak kırıldı ve düşen tabutun altında kalan Kondorura hayatını kaybetti.
Endonezya'nın etnik topluluklarından olan Torajanlar, düzenledikleri cenaze törenlerinde günlerce süren ve müzik ve dans etkinlikleri düzenliyorlar ve su aygırı kurban ediyorlar.