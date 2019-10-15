Antalya’da eğitim uçağı düştü!

Uçakta bulunan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ulualan mahallesi kum yolu mevkiinde bulunan Side Havacılığa ait, Selim Polat’ın kullandığı 1980 model Çesna 172 N model uçak uçak pistine doğru stabilize yoldan gittiği anda hakimiyetini kaybederek kaktüs ağaçlarına çarptı.
Kaza sonucu uçakta maddi hasar meydana geldi.
Uçakta bulunan Selim Polat ve Ersin Bilen kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Açıklamada, olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve tahkikata başkandığı belirtildi.
(BRT/TRT)