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Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor

Apple, kısa süre önde iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan modeller...

08 Mayıs 2020 Cuma 16:14
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Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor

Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek. Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. 

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? 

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. 

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...  

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.

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