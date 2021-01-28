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Araştırma: Ayın evreleri uykuyu etkileyebilir

Ayın evrelerinin insanların uyku düzenini etkilediği uzun yıllardır dillendiriliyor. Bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçları yayımlandı. Sonuçlara göre dolunayda insanlar daha geç yatağa giriyor ve daha az uyuyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 15:12
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Araştırma: Ayın evreleri uykuyu etkileyebilir

Science Advances adlı dergide uyku düzenini ilgilendiren yeni bir araştırma yayımlandı.

Araştırma ayın evreleri ve insanların uyku düzeni arasındaki ilişkiyi inceliyor. Bilim insanları ayın evrelerinin uyku düzeni üzerinde bariz bir etkisi olduğu sonucuna ulaştı.

Dolunay zamanında insanların yatağa daha geç girdiği ve daha az uyuduğu tespit edildi. Sayılara bakıldığında dolunay zamanında insanlar yatağa 30 dakika daha geç giriyor. Ayrıca 50 dakika daha az uyuyor.

Araştırma kapsamında katılımcaların uyku düzeni bileklerine takılan bir takip cihazıyla incelendi. Katılımcıların iki ay döngüsü boyunca gözlemlendiği aktarıldı.

Bir ay döngüsü 29.5 gün sürüyor, yani katılımcıların uykuları 2 aya yakın bir süre takip edildi.

Arjantin'de yapılan araştırmaya 98 kişi katıldı. Yerli grupların katılımıyla yapılan araştırmada ayrıca şehirde yaşayanların kırsal bölgelerde yaşayanlara göre daha geç yatağa girdiği de tespit edildi.

Arjantin'den alınan veriler ABD'de 464 katılımcıdan alınan verilerle karşılaştırıldı.

Araştırma ekibinden Horacio de la Iglesia, uyku zorluğu yaşayan insanların ışık kaynaklarından uzak durmasını tavsiye etti.

Ocak ayında dolunay 28. Ocak akşamına denk geliyor. 

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