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Araştırma: Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bildirilenin iki katından fazla

ABD’de, Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) yaptığı yeni bir analize göre, dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 6,9 milyon kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Resmi can kaybı sayının 3,26 milyon olduğu ve yapılan analizin sonunda hayatını kaybedenlerin sayısının açıklananın iki katından fazla olduğu belirtilirken, raporda ülkelerin belirttiği can kaybı sayısının yalnızca hastanelerde meydana gelen veya enfeksiyonu resmileşmiş kişiler olduğunun altı çizildi.

07 Mayıs 2021 Cuma 13:53
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Araştırma: Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bildirilenin iki katından fazla

ABD’de Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) yaptığı yeni bir analize göre, Covid-19 salgınının dünyada yaklaşık 6,9 milyon ölüme neden olduğu ve bu sayının resmi olarak kaydedilen sayının iki katından fazla olduğu açıklandı.

Yayınlanan rapora göre, çoğu ülkenin yalnızca hastanelerde meydana gelen veya enfeksiyonu doğrulanmış hastaları corona sebebiyle hayatını kaybetmiş kişiler olarak kaydettiği belirtildi.

Dünyadaki sağlık sorunlarının karşılaştırılabilir ölçümünü sağlayan ve geçmişte Beyaz Saray’ın halk sağlığı yetkilileri tarafından yakından izlenen bağımsız bir sağlık araştırma kuruluşu olan IHME, bildirilen Covid-19 kaynaklı ölüm oranının bir ülkedeki test seviyeleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu söyledi.

'ÇOK FAZLA TEST YAPMAZSANIZ, COVİD ÖLÜMLERİNİ KAÇIRIRSINIZ'

Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Christopher Murray, gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Çok fazla test yapmazsanız, büyük olasılıkla Covid ölümlerini kaçırırsınız” ifadelerini kullandı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, pandemi öncesi eğilimleri inceleyerek ölüm nedenlerini göz önüne alıp araştırmayı gerçekleştirdiğini açıklarken, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, Covid-19'a bağlı ölümlerin 905 binden fazla olduğunu analiz ettiğini bildirdi.

SADECE ABD'DE 300 BİNDEN FAZLA ÖLÜM TAHMİN EDİLİYOR

Geçtiğimiz gün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) rakamlarına göre ise ülkede 576 bin kişi corona sebebiyle hayatını kaybetti.

Enstitüsü müdürü Christopher Murray, "Birçok ülke pandeminin can kaybı sayısını ölçmek için olağanüstü çaba sarf etti” derken, “Yaptığımız analizimiz, yeni ve hızla yayılan bulaşıcı bir hastalığı doğru bir şekilde izlemenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK : NTV

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