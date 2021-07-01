Araştırma: Evcil kedi ve köpeklerde corona virüs yaygın olarak görülüyor

Hollanda’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüs hastası kişilerin evcil kedi ve köpeklerinin yaygın bir şekilde enfekte olabildiği açıklandı.

Utrecht Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından araştırmada, ülkede son 200 gün içerisinde en az bir bireyinin corona virüs testi pozitif çıkan hanelere veterinerler gönderildi.

196 hanede yapılan çalışmada 310 evcil kedi ve köpekten kan örneği alınırken, 54 hayvanda virüs antikorları tespit edildiği belirtildi.

'EVCİL HAYVANLARINIZLA TEMASTAN KAÇINMALISINIZ'

Altı kedinin ve yedi köpeğin PCR testlerinin pozitif çıktığı belirtilen araştırma ile ilgili konuşan Utrecht Üniversitesi'nden Dr. Els Broens, "Corona virüs olduysanız, diğer insanlarla yaptığınız gibi kediniz veya köpeğinizle de temastan kaçınmalısınız” dedi.

YÜZDE 4,2’Sİ ENFEKTE OLUYOR

Araştırmanın sonuçları Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde sunulurken, virüse sahip kişilerin evcil hayvanlarının yüzde 4,2'sinde corona virüs tespit edildiği belirtildi

Hayvanların yüzde 17,4’ünde de virüs antikorunun görüldüğü bildirildi.

ASIL TEHLİKE VİRÜSÜ İNSANA AKTARMALARI

Broens, "Asıl tehlike; hayvanların sağlığından ziyade, onların virüsü diğer insan popülasyonuna yaymalarıdır” şeklinde konuştu.

Çalışmada, bugüne kadar evcil hayvandan sahibine corona virüs bulaştığına dair hiçbir kanıt kaydedilmediğini ancak virüsün insanlar arasında yayılması sırasında bunun tespit edilmesinin de zor olacağı belirtildi.

Enfekte olan evcil hayvanların çoğunun corona virüs semptomları göstermediği ya da hafif semptomlarla virüsü atlattığı aktarıldı.

‘EVCİL HAYVANLARIN SALGINDA BİR ROL OYNAMASI PEK OLASI GÖRÜNMÜYOR’

Rusya'daki veterinerlerin bazı hayvanları hastalığa karşı aşılamaya başlaması üzerine de konuşan Dr. Els Broens, “Şu anda bunun için bilimsel kanıt görmüyorum” derken "Evcil hayvanların salgında bir rol oynaması pek olası görünmüyor" şeklinde konuştu.

SAHİPLERİNİN YATAĞINDA UYUYAN KEDİLER TEHLİKEDE

Kanada, Ontario'daki Guelph Üniversitesi tarafından yürütülen ayrı bir araştırma da, sahiplerinin yatağında uyuyan kedilerin enfeksiyon riski altında olduğunu buldu.

Corona virüs görülen 77 haneden toplam 48 kedi ve 54 köpekte Covid antikorları test edilirken kedilerin yaklaşık yüzde 67'sinin, köpeklerin ise yüzde 43'ünün testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Araştırmada, kedilerin köpeklere göre sahiplerinin yüzüne yakın uyumaları nedeniyle virüs ile enfekte olma olasılıklarının arttığı aktarıldı.