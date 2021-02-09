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Araştırma: Karantina nedeniyle kediler insanlardan bıktı, sakinleştirici kullanıyorlar

Uzmanlar, Covid-19 sebebiyle insanların karantinaya girmesinin ve evde daha çok vakit geçirmesinin, özellikle kediler olmak üzere bazı evcil hayvanları olumsuz etkilediğini söyledi.

09 Şubat 2021 Salı 15:29
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Araştırma: Karantina nedeniyle kediler insanlardan bıktı, sakinleştirici kullanıyorlar

Uzmanlar, Covid-19 sebebiyle insanların karantinaya girmesinin ve evde daha çok vakit geçirmesinin, özellikle kediler olmak üzere bazı evcil hayvanları olumsuz etkilediğini söyledi.

PLOS Medicine isimli hakemli bilim dergisinde yayımlanan araştırma, kedi, köpek ve tavşan gibi evcil hayvanların karantina sırasında insanların akıl sağlığını koruduğunu ortaya koymuştu.

Hayvan davranışında uzman, Veteriner Hekim Emmanuele Titeux ise hayvanların karantina sırasında sahiplerinden bıktığını belirterek kedilerde sakinleştirici kullanımının arttığını söyledi.

Titeux, “Evcil hayvanlar eğer konuşabiliyor olsalardı ‘Bütün gün beni dürtmeyi bırakmayan bu aptal mankafaya katlanmak zorundayım. Artık dayanamıyorum’ derlerdi” ifadelerini kullandı.

NTV
 

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