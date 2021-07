Araştırma: Kediler pandemide daha sevecen oldu

Birleşik Krallık'taki York ve Lincoln Üniversiteleri araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, pandemideki sokağa çıkma yasağı sırasında insanların kedilerle daha fazla ilgilendiği ve bu nedenle kedilerin daha sevecenleştiği açıklandı.

International Journal of Environmental Research and Public Health isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan ve 5 bin 323 kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, başta kedi ve köpeği olan, bununla birlikte at, sürüngen, kuş, balık besleyen kişiler araştırıldı.

Kişilerin yüzde 65’inden fazlası 2020 yılındaki karantina sırasında evcil hayvanlarının davranışlarının değiştiğini belirtirken genel olarak birçok kişi, evcil hayvanlarının tutumlarında iyileşme olduğunu bildirdi.

KÖPEKLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Davranışlarının olumlu yönde değiştiğini bildiren kişilerin büyük bir çoğunluğunun kedi sahibi olduğu belirtilen çalışmada, pandemiden olumsuz yönde en fazla köpeklerin etkilendiği aktarıldı.

Köpek sahibi kişilerden birinin yaptığı açıklamada, "Köpeğim bana çok daha muhtaç hale geldi. Evden çıktığımda, hatta sadece bahçeyle ilgilenmek için çıktığımda bile uluyor" dedi.

DAHA ENERJİK VE DAHA RAHAT OLDULAR

Kişilerin yüzde 15’i hayvanların daha enerjik olduğunu bildirirken, yüzde 30'u hayvanlarının daha rahat göründüğünü aktardı.

Katılımcılardan sadece yüzde 10’u karantina döneminin evcil hayvanları olumsuz etkilediği belirtirken, kişilerin yüzde 35,9’u kedilerinde sevgi ve sevecen tavırlarında artış gördüğünü kaydetti.

Araştırmayı gerçekleştiren York Üniversitesi’nden sağlık bilimci Emily Shoesmith, "Bulgularımız, daha zayıf bir sağlık durumunun, kişinin evcil hayvanına yönelttiği dikkati artırabileceğini gösteriyor" dedi.