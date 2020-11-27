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Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona toprağa verildi.

27 Kasım 2020 Cuma 09:19
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Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 2

Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 3

Devlet Başkanlığı binası önünde Maradona'ya veda etmek isteyenler izdiham oluşturdu.

Bariyerleri aşan kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti.

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 4

Mezarlığa giden yolda binlerce Arjantinli Maradona'yı yalnız bırakmadı.
 

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 5

30 Ekim'de 60'ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 6

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 7

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 8

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 9

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 10

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 11

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 12

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 13

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 14

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 15

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 16

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 17

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 18

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı - 19

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