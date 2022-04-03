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Armstrong'un getirdiği ay parçaları satışta

Neil Armstrong tarafından 1969'da Apollo 11 görevi sırasında toplanan ay tozu parçacıkları açık artırmaya çıkıyor.

03 Nisan 2022 Pazar 09:37
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Armstrong'un getirdiği ay parçaları satışta
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Satıştan sorumlu müzayede şirketi Bonhams, numunenin değerinin 800 bin ila 1.2 milyon dolar arasında olacağını açıkladı. Bonhams uzmanı Adam Stackhouse, numunenin yasal olarak satılabilen nadide ay tozu örneklerinden olduğu için değerini tahmin etme konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Stackhouse'a göre nadir ay tozlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Ay tozu 13 Nisan'da açık artırmayla satılacak.

MÜZAYEDE 13'NİSAN'DA

Ay tozu, şimdiye kadar fırlatılan ilk uzay uydusu olan Sputnik 1'in bir parçasını da içeren uzay temalı bir müzayede kapsamında 13 Nisan'da satılacak. Ay tozu satışından elde edilecek gelirin bir kısmının bilimsel hayır kurumlarına gideceği açıklandı.

Yalnızca ay malzemesi parçacıklarını taşıyan ay çantası, 2017'de 1,8 milyon dolara açık artırmayla satılmıştı.

Armstrong, 1969'da yürürken ay tozunu tarif ederken, “Yalnızca bir inçten küçük bir kesirde, belki bir inçin sekizde birinde. İnce, kumlu parçacıklardaki ayak izlerini görebiliyorum" demişti.

Anahtar Kelimeler:
ArmstrongAy Parçaları
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