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Arnavutluk'ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası

Arnavutluk'taki Qafe Molle Barajı'ndan Türk bayrağının indirilmesi için provokasyon yapan bir kişiye "nefret veya kışkırtmaya teşvik etmek” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:34
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Arnavutluk'ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası

Arnavutluk'ta Türk bayrağına yapılan saygısızlık cezasız kalmadı. Qafe Molle Barajı'na asılan Türk bayrağının indirilmesi için provokasyon yapan Arnavutluk vatandaşına 2 yıl hapis cezası verildi.

Bayrağa karşı çıktılar

Provokasyon olayı Lesh şehrinde meydana geldi. 31 Aralık 2017 tarihinde bir grup, Qafe Molle Barajı‘na Türk bayrağı asılmasına karşı çıktı.

Barajın elektrik üretim faaliyetini yürüten Türk şirketinin yetkililerine, "bayrağı indirme" baskısı yaptı. Arnavutluk vatandaşı ise grubu kışkırttı.

Mahkeme kararını verdi

Mahkeme, bayrağın indirilmesi için provokasyon yapan Leon Mollaj isimli kişiyi, "nefret veya kışkırtmaya teşvik etmek" suçundan 2 yıl hapis ile cezalandırdı.

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