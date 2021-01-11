Arnold Schwarzenneger: Trump yalanlarıyla darbe peşindeydi

ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınının etkileri sürerken, Donald Trump'a eleştiriler tüm hızıyla sürüyor. Terminatör film serisiyle ünlenen ve bir dönem politikaya da girerek California valiliği yapan Arnold Schwarzenneger de Trump'ı sert dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından kongre binası baskınını değerlendiren Schwarzenneger, Avusturya’dan ABD’ye giden bir göçmen olduğuna dikkat çekti. Schwarzenneger, 1938 yılında Yahudilere karşı gerçekleştirilen “Kristallnacht, Night of Broken Glass” olaylarını çok iyi bildiğini belirterek bu olayları 6 Ocak Kongre baskınına benzetti.

"TARİHTEKİ EN BAŞARISIZ BAŞKAN"

Schwarzenneger, daha önce hiçbir yerde paylaşmadığı anısını da anlatarak, “Babam haftada bir ya da iki kez eve sarhoş geliyordu ve bize vuruyordu, annemi korkutuyordu. Yaşadığı tüm kasabada durum ayı. Tıpkı Trump gibi" dedi. Schwarzenneger, Trump’ın adil seçimleri geçersiz kılmak için herşeyi yaptığını ifade ederek,"Yalanlarla insanları yanlış yönlendirerek darbe peşindeydi” dedi. Babası ve diğer insanlarında o yıllarda yalanlarla yanlış yönlendirilen insanlar olduğunu belirtti. Schwarzenneger, “Başkan Trump başarısız bir lid