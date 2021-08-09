Artık köpeğinizle karşılıklı bira içebilirsiniz!

ABD’li bira markası Busch köpeklere özel bira üretti. ‘Dog Brew‘ isimli bira elbette bildiğimiz anlamda bira değil. Alkol ve şerbetçiotu içermeyen biranın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sebze, otlar, baharat ve kemik suyu kullanılarak hazırlanmış.

Mamanın yerini tutmasa da yanında ideal eşlikçi olmaya aday. Özellikle yorucu bir oyun günü sonrası soğuk bir birayla rahatlamak isteyen patili dostlarınız tercih edebilir.

Şerbetçiotu ve alkolün köpekler için zararlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.