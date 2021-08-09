Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis

Artık köpeğinizle karşılıklı bira içebilirsiniz!

Köpekleriyle hayatın keyiflerini paylaşmayı seven sahiplerine iyi haber: Artık köpeğinizle karşılıklı birer soğuk bira içebilirsiniz!

09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16
90 Okunma
Artık köpeğinizle karşılıklı bira içebilirsiniz!

ABD’li bira markası Busch köpeklere özel bira üretti. ‘Dog Brew‘ isimli bira elbette bildiğimiz anlamda bira değil. Alkol ve şerbetçiotu içermeyen biranın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sebze, otlar, baharat ve kemik suyu kullanılarak hazırlanmış.

Mamanın yerini tutmasa da yanında ideal eşlikçi olmaya aday. Özellikle yorucu bir oyun günü sonrası soğuk bir birayla rahatlamak isteyen patili dostlarınız tercih edebilir.

Şerbetçiotu ve alkolün köpekler için zararlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Anahtar Kelimeler:
KöpekBira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Delta varyantına karşı önlemlerini artırıyor
Dünya Delta varyantına karşı önlemlerini artırıyor
Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü
Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 tespit edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim