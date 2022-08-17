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Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

İngiltere’de hamile bir kadın aşerdiği için çok ünlü zincir bir fast food markasından sandviç siparişi verdi. 21 yaşındaki Nerice Moyse, sandviçin içine bakıp kontrol edene kadar her şey gayet yolunda görünüyordu. Talihsiz anne adayı sandviç boyunda tırtıklı bıçağı görünce ne yapacağını şaşırdı. Sandviçin içindeki bıçağın bir çocuk yerine kendisine denk geldiği için memnun olduğunu dile getirdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:49
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Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü


21 yaşındaki hamile bir kadın, çok ünlü bir zincir restorandan sipariş ettiği ton balıklı sandviçin içinden bıçak bulduğunu iddia ediyor. Nerice Moyse adlı kadın, uzun tırtıklı bıçağı sandiviçin içinde bırakan restorandan özür talep ediyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Hamile olduğu için yediklerine dikkat ettiğini belirten kadın, aşerdiği için restorandan ton balıklı sandviç siparişi verdiğini belirtti. İçindekilere bakmak için sandviçi açtığında bıçağı fark ettiğini anlatan Nerice Moyse, yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

Bıçağın kendisine denk geldiği için memnun olduğunu söyleyen kadın, 'Küçük bir çocuk veya bir gencin onu bulduğunu hayal edin?' diye konuştu.

RESTORAN ÖZÜR DİLEDİ

Basın açıklaması yayınlayan restoran, "Tüm konukların sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemlidir ve tüm Franchise Sahiplerinin yüksek gıda güvenliği standartlarını korumaları ve her zaman konukların memnuniyetine yönelik ürünler sunması beklenmektedir. Olay dikkatimize sunulduğundan beri, bunu iyice araştırdık ve ekip, bilgilendirildikten hemen sonra müşteriden özür diledi." dendi.

Anahtar Kelimeler:
Sandviçİngiltere
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