Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Aşı karşıtıydı, coronadan hayatını kaybetti

İngiltere’de kendini aşı karşıtı olarak tanımlayan 34 yaşındaki Matthew Keenan corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Keenan, aşının faydası olmadığına dair söylemleriyle tanınan bir futbol antrenörüydü.

27 Temmuz 2021 Salı 15:54
93 Okunma
Aşı karşıtıydı, coronadan hayatını kaybetti

Corona virüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, aşılama hızı her geçen gün yavaşlıyor. 

Hükümetler ve yönetimler aşılama yüzdesini artırmak amacıyla teşvikler sunarken, aşı karşıtlarıyla mücadele de sürüyor.

İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki Matthew Keenan, aşı karşılığı ile çevresine aşının faydası olmadığına dair söylemleriyle tanınan bir futbol antrenörüydü.

OLDUKÇA SAĞLIKLIYDI

Oldukça sağlıklı, futbol koçluğu yapan ve çevresindekiler tarafından iyi bir baba olarak tanınan Matthew Keenan, Temmuz ayının başında ağır bir şekilde rahatsızlanarak İngiltere'nin Bradford şehrinde hastaneye kaldırıldı.

İki hafta önce hastaneye kaldırılan ve doktorların onu yapay komaya sokmasından hemen önce, “Keşke aşı yaptırsaydım” dediği belirtilen Keenan’ın geçtiğimiz gün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

'EĞER ZAMANI GERİ ÇEVİREBİLSE AŞI OLURDU'

Hayatını kaybetmesinin ardından Keenan’ın oksijen maskesi taktığı bir fotoğrafını paylaşan Dr. Leanne Cheyne, yaşanan durumu resmi Twitter hesabında, 'Matthew, hikâyesini dünyayla paylaşmama izin verdi. 34 yaşında aktif bir sporcu ve baba. Covid'e yakalanana kadar da aşı karşıtıydı” diye ifade ederken “Eğer zamanı geri çevirebilse aşı olurdu. En ağır durumdaki hastalarımız aşılanmamış olanlar ve 40 yaş altı kişiler. 'Matthew hayatı için savaşıyor, siz aşı olun ve kendi hayatınızı kurtarın” dedi.

Aşı karşıtlığı ile tanınan Matthew Keenan’ın hastalığı ağırlaşmadan önce yaşadığı sırt ağrısının hayatında yaşadığı en kötü ağrı olarak nitelemiş, Facebook gönderisinde yaptığı açıklamada,” Corona gerçek ve beni paramparça etti” ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Aşı Karşıtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Delta etkisi... Semptomlar değişti! İşte yeni koronavirüs belirtileri
Delta etkisi... Semptomlar değişti! İşte yeni koronavirüs belirtileri
Akdeniz'de 2021'de 970 düzensiz göçmen öldü
Akdeniz'de 2021'de 970 düzensiz göçmen öldü
Araştırma: Sinovac aşısının üçüncü dozu etkili mi?
Araştırma: Sinovac aşısının üçüncü dozu etkili mi?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim