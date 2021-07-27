Aşı karşıtıydı, coronadan hayatını kaybetti

Corona virüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, aşılama hızı her geçen gün yavaşlıyor.



Hükümetler ve yönetimler aşılama yüzdesini artırmak amacıyla teşvikler sunarken, aşı karşıtlarıyla mücadele de sürüyor.



İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki Matthew Keenan, aşı karşılığı ile çevresine aşının faydası olmadığına dair söylemleriyle tanınan bir futbol antrenörüydü.

OLDUKÇA SAĞLIKLIYDI



Oldukça sağlıklı, futbol koçluğu yapan ve çevresindekiler tarafından iyi bir baba olarak tanınan Matthew Keenan, Temmuz ayının başında ağır bir şekilde rahatsızlanarak İngiltere'nin Bradford şehrinde hastaneye kaldırıldı.

İki hafta önce hastaneye kaldırılan ve doktorların onu yapay komaya sokmasından hemen önce, “Keşke aşı yaptırsaydım” dediği belirtilen Keenan’ın geçtiğimiz gün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

'EĞER ZAMANI GERİ ÇEVİREBİLSE AŞI OLURDU'

Hayatını kaybetmesinin ardından Keenan’ın oksijen maskesi taktığı bir fotoğrafını paylaşan Dr. Leanne Cheyne, yaşanan durumu resmi Twitter hesabında, 'Matthew, hikâyesini dünyayla paylaşmama izin verdi. 34 yaşında aktif bir sporcu ve baba. Covid'e yakalanana kadar da aşı karşıtıydı” diye ifade ederken “Eğer zamanı geri çevirebilse aşı olurdu. En ağır durumdaki hastalarımız aşılanmamış olanlar ve 40 yaş altı kişiler. 'Matthew hayatı için savaşıyor, siz aşı olun ve kendi hayatınızı kurtarın” dedi.

Aşı karşıtlığı ile tanınan Matthew Keenan’ın hastalığı ağırlaşmadan önce yaşadığı sırt ağrısının hayatında yaşadığı en kötü ağrı olarak nitelemiş, Facebook gönderisinde yaptığı açıklamada,” Corona gerçek ve beni paramparça etti” ifadelerini kullanmıştı.