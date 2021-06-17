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Aşı karşıtlarından ilginç mazeretler: "Cinsel organım küçülür, zekam düşer"

Ölümcül virüse karşı aşılama çalışmaları Dünya çapında hızla sürüyor. Aşı olanların sayısındaki hızlı artışa karşın, farklı gerekçelerle karşı çıkanlar da var. Aşı karşıtları sürekli yeni mazeretler üretiyor ve bu kesim arasında, işi "cinsel organım küçülür, zekam azalır"a kadar götürenler bile çıkmaya başladı.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:29
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Aşı karşıtlarından ilginç mazeretler: "Cinsel organım küçülür, zekam düşer"

Dünya çapında birçok ülkede Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları başlarken, salgında yeni vaka artışlarının yaşanmaması için maske ve mesafe kuralları uygulanmaya devam ediliyor. Bununla birlikte bu tedbirlere sıradışı nedenlerle uymayanlar kişiler de var.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göere, İngiltere'de, Derbyshire bölgesinde bir kişi, The Co-operative Food adlı alışveriş mağazasında maske takma kuralına uymayı reddedince yetkililer polise haber vermek zorunda kaldı.

İsmi açıklanmayan kişi, olay yerine gelen polislere "penisini küçülttüğü için maske takmayı" reddettiğini söyledi. Müşteri, mağazadaki diğer kişilere de benzer "uyarılarda" bulunarak maske takmamalarını söyledi.

Polisten yapılan açıklamada "İnanılmaz bir şekilde, bir müşteri mağazadaki kişilere cinsel organı küçülttüğünü düşündüğü için maske takmamalarını söyledi" dendi.

Yetkililer, corona virüsün Hindistan'da ortaya çıkan ve şu anda Birleşik Krallık'ı da ciddi şekilde etkisi altına alan Delta varyantı konusunda uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen polis sık sık maske takma kurallarına uymayan vatandaşlarla karşı karşıya geliyor.

Yine Derbyshire bölgesinde ismi açıklanmayan bir kişi, "zekasını düşürdüğü" gerekçesiyle maske takmayı reddettiğini söyledi. Polisin açıklamasında, bu iddiaya dair bir veri bulunmamasına rağmen "kişinin tartışmacı ve saldırgan tavrında ısrar ettiği ve huzuru bozduğu" belirtildi.

Polis ayrıca aşı olanların da tedbir gereği maske takmaya devam etmesi gerektiğini hatırlattı. Aynı bölgede bir alışveriş merkezinde yaşlı bir kadın, zaten aşı olduğunu söyleyerek kendisinden maske takmasını isteyen bir çalışanı itmişti.


Polis, olaya ilişkin açıklamasında "lütfen henüz aşılanmamış kişileri de düşünün" diyerek bölge sakinlerinden corona virüs tedbirlerine uymalarını istedi.

Geçen iki hafta içinde Delta varyantı yalnızca Derbyshire bölgesinde en az 200 kişide tespit edildi.

Kaynak : NTV

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:08
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