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Aşırı dozda viagra alınca hastanelik oldu

İngiltere'de yaşanan bir olay tıp literatürüne girdi... Sertleşme sorunu yaşayan bir adam aşırı dozda Viagra benzeri ilaç alınca hastanelik oldu. Yoğun bakıma kaldırılan adamın görme bozukluğu yaşadığı ve gözünün önüne adeta "bir perde çekildiği" ifade edildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:29
Aşırı dozda viagra alınca hastanelik oldu

Her şeyin fazlası zarar… Bunun en son örneği İngiltere’de yaşandı. Tıp dünyasının önemli dergilerinden Retinal Cases & Brief Reports’ta yer alan bir araştırma, İngiltere’de aşırı dozda viagra benzeri ilaç alan bir adamın hastanelik olduğunu ve vücudunda hiç beklenmeyen bir organında sorun yaşandığını ortaya çıkardı.

İngiliz basınında da yer alan haber Mount Sinai Health System’de görevli bilim insanlarının araştırmalarına dayandırıldı. Araştırmayı yürüten Dr. Richard Rosen, “İnsanlar daha çok ilaç almanın kendilerini daha sağlıklı kılacağına inanıyor. Fakat bu gerçek değil. Aşırı dozda ilaç almak çok zararlı ve yaşanan bu olay bunun doğruluğunu gözler önüne seriyor” dedi.
Rosen, 31 yaşındaki bir adamın hastaneye geldiğini ve görüş açısında bozukluk olduğunu söylediğini dile getirdi. Rosen, “Görme sorunu yaşadığını ve her şeyi kırmızı bir perde arkasından gördüğünü söyledi. Rosen, “İncelemelerimiz sonucunda aşırı dozda “performans artırıcı” ilaç aldığını öğrendik. Aşırı dozda viagra benzeri ilaç aldığı için hastanın retinasının yapısına bir etki olduğunu tespit ettik. Doktorlarımız bu tür ilaçların hücrelerde değişikliğe sebep olduğunu ve bu sebeple görüş açısını bozduğunu fark etti” açıklamasını yaptı.

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ViagraHaberKKTC
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