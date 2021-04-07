AstraZeneca aşısının yan etkilerine yönelik endişeler geri dönüyor

DSÖ’den AstraZeneca açıklaması: Faydaları risklerinden fazla

Aşı kaynaklı bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamaya çalıştıklarını dile getiren Cavaleri, “Bana göre, aşı ile bir bağ olduğunu net biçimde söyleyebiliriz. Bu trombosit eksikliği olan serebral trombozlar, detaylı incelenmesi gereken ana konu gibi duruyor. Bir bağlantının var olduğunu açıklayacağız ancak bunun nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cavaleri, farklı yaş grupları üzerinde daha fazla değerlendirme yapılması gerektiğini belirtirken, “Örneğin, genç kadınlarda daha sık kanda pıhtılaşma durumuna rastlanıyor. Bununla beraber onlar, Kovid-19’dan daha az etkilenen gruptalar” değerlendirmesinde bulundu.

AstraZeneca aşısı için herhangi bir yaş sınırlaması olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Cavaleri, “Avrupa’nın bu konudaki tek ve güçlü bir ses beklentisini anlıyorum. Ancak bu hafta bu türden bir karara varabilir miyiz bilmiyorum. Bununla birlikte, ürün bilgileri, olumsuz hadiselerin aşı ile ilgili olduğunu belirterek kesinlikle güncellenecektir. Bu açıkça ifade edilecek” yanıtını verdi.

İtalya, AstraZeneca aşısının kullanım koşullarını değerlendiriyor

İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) ve İtalya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, AstraZeneca aşısının kullanımına yönelik herhangi bir yeni düzenlemeye gidip gitmemeyi değerlendiriyor.

EMA’nın bu hafta içinde farklı birlik üyesi ülkelerde görülen aşı sonrası kanda pıhtılaşma vakaları arasındaki bağa dair bir karar almasının beklendiği, İtalya’nın da buna göre hareket edeceği bildirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de EMA’nın daha fazla tedbir kapsamında aşının belli başlı bazı kategoriler için kullanımını durdurmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Fransa’da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen 63 yaşındaki kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

Öte yandan Fransa’nın Annecy kentinde AstraZeneca’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet’in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Crochet’in kardeşi Jean-Luc Crochet, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart’ta AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduktan yarım saat sonra şiddetli eklem ağrısı hissettiğini, ardından solunum sorunu ortaya çıktığını kaydetti.

Jean-Luc Crochet, kardeşinin sağlık durumunun daha sonra ağırlaştığını, 17 Mart’ta hastaneye kaldırıldığını ve 18 Mart’ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

Doktorların karaciğerde, böbreklerde ve beyinde kanda pıhtılaşma tespit ettiğini aktaran Jean-Luc Crochet, kardeşinin neden öldüğünün tespit edilebilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

AA, Independent Türkçe